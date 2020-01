L’ex Juve Kovacevic è stato vittima di un agguato: “Un uomo mi ha sparato e poi è fuggito”

TORINO – Sono stati attimi di terrore puro, quelli passati nella scorsa notte dall’ex attaccante di Juve e Lazio Darko Kovacevic, quando in Grecia, sotto la sua abitazione ad Atene, è stato raggiunto da un uomo che gli ha esploso un colpo di postola colpendolo alla gamba, per poi darsi alla fuga. Le condizioni dell’ex centroavanti non sembrerebbero essere allarmanti ma dell’identità dell’uomo ancora nessuna traccia. E’ intervenuto lo stesso Kovacevic ai microfoni di OnSport, dove ha raccontato quanto accaduto: “Ho visto un uomo scendere da una macchina con la pistola puntata. È venuto verso di me, mi sono istintivamente piegato alla mia destra, lui mi ha sparato, è risalito in macchina ed è fuggito”. Speriamo che le sue condizioni di salute possano migliorare in fretta, noi gli facciamo i migliori auguri.