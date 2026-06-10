Sorloth vuole chiudere subito

La Juventus continua a lavorare per regalare al proprio attacco un nuovo punto di riferimento e il nome in cima alla lista resta quello di Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese è considerato il profilo ideale per guidare il reparto offensivo nelle prossime stagioni e la società bianconera sta cercando di accelerare i tempi per arrivare alla chiusura dell'operazione. Il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Torino e sarebbe pronto ad accettare il progetto tecnico bianconero. La volontà del centravanti è quella di definire il proprio futuro prima dell'inizio degli impegni Mondiali con la Norvegia, così da affrontare il torneo con serenità e senza distrazioni legate al mercato. Le recenti prestazioni di Sorloth hanno però attirato l'interesse di diversi club inglesi. Questa crescente attenzione ha spinto l'Atletico Madrid a rivedere le proprie richieste economiche, aumentando la valutazione del giocatore. Dai circa 30 milioni inizialmente richiesti, il prezzo sarebbe salito fino a quota 35 milioni. Una cifra importante ma che, secondo le indiscrezioni, non avrebbe scoraggiato la dirigenza della Juventus, convinta della bontà dell'investimento.

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Il ruolo di Nico Gonzalez nella trattativa

Il vero nodo dell'operazione riguarda però Nico Gonzalez, il cui futuro è strettamente collegato a quello dell'attaccante norvegese. La società bianconera punta infatti a utilizzare il cartellino dell'argentino come elemento chiave per abbassare l'esborso economico necessario a chiudere l'affare. L'idea sarebbe quella di valutare Nico Gonzalez tra i 22 e i 25 milioni di euro, inserendolo nell'operazione e riducendo così la parte economica dell'investimento a circa 10-12 milioni. Una soluzione che consentirebbe alla Juventus di contenere i costi e all'Atletico Madrid di acquisire un giocatore già conosciuto e apprezzato. Al momento, però, il piano non procede con la rapidità sperata. L'esterno argentino non sembra intenzionato a prendere una decisione immediata e preferisce attendere l'evoluzione del mercato prima di scegliere la propria prossima destinazione. Questa posizione sta inevitabilmente rallentando le trattative tra i due club. Senza una risposta definitiva del giocatore, infatti, diventa difficile definire i contorni economici dell'intera operazione.

Le riflessioni dell'argentino e i tempi del mercato

La prudenza di Nico Gonzalez nasce da diversi fattori. Dopo una stagione complicata, il giocatore vuole valutare attentamente tutte le opportunità disponibili prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. L'argentino ritiene di poter attirare ulteriori offerte nel corso dell'estate e non intende affrettare una scelta che potrebbe condizionare una fase importante della sua carriera. Inoltre, non avrebbe dimenticato alcune situazioni vissute negli ultimi mesi, che lo hanno portato a riflettere con maggiore attenzione sulle prossime mosse professionali. Questa strategia, però, si scontra con le esigenze della Juventus e con la volontà di Sorloth, che vorrebbero arrivare a una definizione rapida della trattativa. Il centravanti norvegese continua infatti a considerare Torino la propria priorità e attende sviluppi positivi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l'intreccio tra le due operazioni potrà trasformarsi in una soluzione vantaggiosa per tutti. La sensazione è che la volontà di Sorloth rappresenti un punto a favore della Juventus, ma per arrivare alla fumata bianca servirà prima sciogliere il nodo legato al futuro di Nico Gonzalez.