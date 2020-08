Legrottaglie: “Quella di Pirlo è stata una scelta azzardata”

TORINO – L’ex difensore della Juve Nicola Legrottaglie, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche di Andrea Pirlo.

“Tudor nello staff della Juventus? Non possiamo dire noi se sia una scelta giusta, è una scelta della società che credo abbia valutato bene. Andrà a completare un gruppo di lavoro di altissimo livello come quello della Juventus. Credo che alla società non manchi la competenza per definire uno staff tecnico di livello, bisogna fidarsi di loro. Passo indietro per Tudor? È una riflessione che avrà fatto, se andare a fare il collaboratore sia o meno un passo indietro rispetto a fare l’allenatore. Può darci la risposta solo lui. Io posso pensare solo alla mia situazione, ma quello che fanno gli altri non posso saperlo. Se dovesse capitare a me farò le valutazioni per capire se è una cosa che mi fa stare bene. È tutta questione di sensazioni e di passione per quello che si fa, è molto soggettivo”.