Lecce, Mancosu: “Il campionato deve finire rispettando le norme della sanità”

TORINO – Marco Mancosu, attaccante del Lecce, ha parlato ai microfoni di TMW circa la ripresa della Serie A: “Ci alleniamo a casa, non è il massimo, ma in questo momento bisogna trovare metodi alternativi alla normalità. È l’opzione migliore. Rispettando tutte le norme della sanità dobbiamo finire il campionato. Nessuno deve essere penalizzato. E se si ferma il calcio possono nascere dei problemi per tanti. Pari punti con Genoa? E manca lo scontro diretto. Non avrebbe senso decretare una cosa del genere. Il campionato deve finire”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<