L’arbitro Rocchi: “Imparai tanto da Juve-Roma del 2014”

TORINO- Gianluca Rocchi ai microfoni di Sky ha commentato gli incroci con la Roma, specialmente nella gara che aveva scatenato tante polemiche e dalla quale è ripartito: «Nell’ultimo match arbitrato mi sono sentito una parte del gioco grazie ai calciatori. Tra virgolette è stato come chiudere un cerchio, perché quella partita del 2014 mi ha insegnato tantissimo, soprattutto come reagire. Ho fatto un percorso personale, ho cercato di capire dove avevo sbagliato e come ripartire. Gli anni successivi sono stati un po’ la rivalsa per dimostrarmi che non ero quello della serata, ma volevo essere quello che sono stato poi successivamente».

