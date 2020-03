Lapo: “Cobolli Gigli vuole solo visibilità”

TORINO – L’imprenditore e tifoso della Juventus Lapo Elkann ha riposto alle parole di ieri di Giovanni Cobolli Gigli.

L’ex presidente della Juventus aveva accusato la dirigenza di aver fatto partire Ronaldo dando via ad un effetto domino: “Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficienza. Inoltre, Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto, e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo TANTO davanti a questa emergenza?”

