La UEFA pensa alla Champions a Ferragosto

TORINO – La UEFA sta lavorando per cercare di trovare delle date, anche se ancora approssimative, per portare a termine Champions ed Europa League.

I vertici della UEFA stanno decidendo, ma intanto hanno posto un paletto: le leghe impegnate in Europa devono seguire un unico schema per non creare una concorrenza sleale, quindi dovranno ricominciare tutte insieme. Se passerà la linea della Champions fino a ferragosto, i campionati 2020-21 riprenderanno nel weekend del 12-13 settembre, ma si concluderanno entro il primo giugno 2021, coi giocatori liberi per l’Europeo e la Copa America.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<