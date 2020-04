TORINO – In questi istanti sta circolando una clamorosa indiscrezione proveniente dalla Francia, dove, stando a quanto riportato dal quotidiano transalpino l’Equipe, la UEFA avrebbe minacciato le leghe nazionali. La pena prevista sarebbe l’esclusione dalle prossime manifestazioni sportive, in caso di ritiro o non proseguimento della stagione in corso, da parte delle società aderenti.