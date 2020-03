La mamma di Oriana: “Lei e Paulo avevano sintomi simili all’influenza. Situazione angosciante”

TORINO – La suocera di Paulo Dybala, Catherine Fulop, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Gente, dove ha parlato della situazione di salute sia di sua figlia che dell’attaccante bianconero.

“Avevano sintomi tipo quelli dell’influenza, molta stanchezza, mal di testa e non distinguevano il sapore del cibo. Oriana ha iniziato prima e Paulo dopo. I medici della Juventus sono in continuo contatto con loro. Gli portano carne a pranzo e cena perché anche la persona che li aiutava a casa è in isolamento. Quando l’abbiamo scoperto non è stato molto piacevole, soprattutto per la distanza. Ci hanno chiamato con una videochiamata per farci vedere che stavano bene. Siamo come in una grande psicosi. Dopo aver ricevuto la notizia era come se avessi mangiato una pietra. Sentivo male alla testa e allo stomaco e ho pensato … L’ho preso anche io, ma è solo a causa della situazione e dell’angoscia”.