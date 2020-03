TORINO – In questi giorni in cui si cerca una soluzione per il futuro del calcio e della stagione, c’è una voce fuori dal coro.

Mentre infatti i discorsi di ripresa e di portare a termine il campionato sono vagliati dal buon senso, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto capire di volere a tutti i costi portare a termine la stagione, anche se questo dovesse portare a giocare in estate.

