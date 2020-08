La Juventus piomba su David Silva

TORINO – Fino a poche ore fa sembrava mancare solamente l’ufficialità per il passaggio di David Silva alla Lazio, tutto ciò fino a quando la Juventus non sarebbe entrata in gioco. Il club bianconero, infatti, avrebbe contattato l’entourage dello spagnolo per cercare di trovare un accordo migliore di quello dei biancocelesti. Il centrocampista servirebbe a rimpiazzare la partenza di Matuidi ed aggiungere esperienza e qualità al centrocampo. Il giocatore ex City sarebbe una richiesta di Andrea Pirlo.

