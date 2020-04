La Juve punta Hakimi: ci sono due rivali

TORINO – Il terzino del Borussia Dortmund in prestito dal Real Madrid Achraf Hakimi è finito nel mirino della Juventus.

Il giocatore a fine anno rientrerà a Madrid per la fine del prestito, con il suo futuro che ancora non è stato definito: il giocatore ha un contratto con i Blancos fino al 2022 e stando a quanto riporta il quotidiano AS, la Juventus si sarebbe mossa su di lui, per tentare di anticipare la concorrenza di PSG e Chelsea.

