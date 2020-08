La Juve non molla Tonali

TORINO – Dopo l’avvento di Pirlo sulla panchina della Vecchia Signora, un vecchio nome da tempo sulla lista di Paratici, sembra essere ritornato di moda in queste ultime ore. Stiamo parlando del centrocampista del Brescia Sandro Tonali che, piace tantissimo alla Juventus, la quale però dovrà battere la concorrenza agguerrita dell’Inter che, al momento sembra essere in vantaggio. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate altre clamorose indiscrezioni per il mercato bianconero. Cercasi bomber, occhio alle sorprese: spuntano due nuove idee da capogiro per l’attacco! >>>VAI ALLA NOTIZIA