Calciomercato Juventus, allarme Dybala: l’ultima novità spaventa i tifosi

Calciomercato Juventus, novità Dybala: spunta un’ipotesi che spaventa

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il tormentone del calciomercato della Juventus di questa estate riguarda, almeno per ora, il futuro di Paulo Dybala. Tutto, o quasi, ruota intorno alla Joya: una sua cessione infatti cambierebbe completamente le strategie del mercato bianconero. La Juve tratta ad oltranza per il rinnovo, ma la fumata bianca continua a latitare e le notizie a tal riguardo non confortano la Vecchia Signora. Negli ultimi giorni si è parlato di una grossa distanza tra le parti e di una richiesta pesantissima da parte dell’entourage di Dybala da addirittura 20 milioni di euro per rinnovare il contratto. Una cifra che la Juventus non può permettersi, anche se la notizia è stata smorzata dalle dichiarazioni dell’agente dell’argentino, Jorge Antun, che ha specificato: “Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus, felice di esserlo, lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre“. Sta di fatto però che l’accordo non arriva, nonostante ci si stia lavorando ormai da mesi. Insomma, qualcosa che non va ci deve essere per forza, anche perché tutte le parti in causa sembrano remare dalla stessa parte. Dall’altra parte c’è una Juve che vorrebbe trattenere il giocatore, ma che di fronte ad un’offerta irrinunciabile potrebbe lasciarlo partire per davvero. Tutto ancora in ballo, ma in queste ore è arrivata una nuova ipotesi che spaventa i tifosi bianconeri, che ovviamente vorrebbero vedere la Joya rimanere a Torino.

La suggestione è stata lanciata dal noto esperto di calciomercato Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter: "L'agente di Dybala dice che il suo assistito vuole restare alla Juventus. Intanto da 15 è passato a 20 netti più bonus all'anno per il rinnovo. Ok, giusto fare gli interessi del giocatore ma: o sta tirando la corda, o c'è un altro club dietro". Il pensiero che ci sia una big internazionale dietro alle resistenze di Paulo a rinnovare il proprio contratto con la Juve preoccupa e, se la cosa fosse confermata, complicherebbe di parecchio la vita al club bianconero. Sappiamo che Dybala piace da tempo immemore al PSG, che farebbe follie pur di portarlo all'ombra della Torre Eiffel. In fila ci sono poi anche altri club potentissimi, ma i parigini sono quelli più interessati. Ora il club francese è impegnato e concentrato totalmente sulla finale di Champions League, poi potrebbe davvero partire all'assalto della Joya. E, come detto, di fronte ad una proposta monstre, la Vecchia Signora potrebbe cedere, soprattutto se nel frattempo non si dovesse sbloccare la trattativa di rinnovo con il giocatore.