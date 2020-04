TORINO – La Juventus continua a guardare al mercato con un occhio verso la prossima stagione e la programmazione futura.

Molti sono i giovani, in rampa di lancio o meno, che sono segnati sul taccuino di Fabio Paratici, uno in particolare quello del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli: il giocatore piace molto ai bianconeri che potrebbero tentare l’affondo in estate.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<