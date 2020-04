La fidanzata di Dybala: “Paulo mostra ancora sintomi ma aspettiamo il secondo tampone. Volevamo andare a Dubai…”

TORINO – Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala è tornata a parlare delle sue condizioni e di quelle del giocatore argentino, entrambi contagiati dal coronavirus: “Paulo mostra ancora sintomi, anche io non riesco a respirare bene ma un nuovo tampone ha dato esito negativo, ora attendiamo il test del secondo. Non si sa molto di questo coronavirus, i medici ci hanno detto di non allenarci, non ci hanno dato farmaci ma solo alcune vitamine. Quando ho saputo di essere positiva, nove giorni fa, non sono stata presa dal panico perché i dati dicono che i giovani soffrono meno. Ma poi diventi consapevole che il tuo corpo cambia”. Abbiamo anche pensato di andare a Dubai, dove non ci sono ancora contagi significativi. Ma poi lo abbiamo escluso: la cosa più saggia è restare a casa e aspettare che tutto finisca,” ha raccontato a Revista Caras. Ma attenzione perché, proprio nelle ultimissime ore, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera. Addio CR7, Marcello Chirico dà l’annuncio! >>>VAI ALLA NOTIZIA

