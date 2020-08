Khedira fa gli auguri a Chiellini, ma i tifosi juventini insorgono: “Te ne devi andare!”

TORINO – I tifosi della Juventus sono saturi di Khedira. Sotto al post pubblicato dal tedesco sul proprio account ufficiale Twitter per fare gli auguri a Chiellini, infatti, è arrivata una pioggia di offese al giocatore da parte dei supporters bianconeri. “Te ne devi andare maledetto”, “L’unica cosa che puoi insegnare a Chiellini è stare al J Medical”. Queste sono solo alcune delle frasi-minacce rivolte al centrocampista tedesco, in uscita dalla Juventus per la sua età e per il suo pesante ingaggio.

