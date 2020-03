Kane: “Non posso dire che resterò per sempre al Tottenham”. Juventus alla finestra?

TORINO – Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha parlato tramite una diretta Instagram con Sky Sport UK affrontando vari temi, tra cui la permanenza a Londra: “Rimanere? È una di quelle domande a cui non posso rispondere né sì né no. Amo gli Spurs e li amerò per sempre, ma ho sempre detto che se sentissi che non stiamo crescendo e che non stiamo andando nella giusta direzione, non rimarrei solo per l’amore di farlo. Sono un calciatore ambizioso, voglio migliorare e diventare uno dei top al mondo. Non posso dire che resterò per sempre, ma non è neanche escluso”. Ricordiamo che l’attaccante inglese interessa anche alla Juventus.

