Kane: “Amo gli Spurs ma non voglio restare per il semplice fatto di farlo”

TORINO – L’attaccante del Tottenham Harry Kane ha parlato intervistato su Instagram da Sky Sport UK.

“Amo gli Spurs, gli amerò sempre ma ho sempre detto che se sentirò che non andiamo nella direzione corretta allora non sono una di quelle persone che resta per il semplice fatto di farlo. Sono un calciatore ambizioso e voglio diventare un calciatore top”.

SQUADRA – “Da un paio di anni abbiamo una squadra fantastica però per una ragione o per l’altra non siamo stati in grado di vincere titoli. Si vede da fuori che abbiamo una squadra che può vincere. E’ difficile da accettare come calciatore. Voglio vincere sempre, in tutto quello che faccio. Quando ti avvicini e non ci arrivi è difficile da accettare, tutto inizia ad accumularsi e per una ragione o per l’altra noi non ci siamo arrivati”.

MOURINHO – “Il prossimo anno sarà la sua prima opportunità di avere una squadra sua e integrare i suoi valori. Vedremo che succederà. A partire da ora voglio vincere trofei e voglio farlo più prima che poi, vediamo come andrà. Mourinho è un tipo onesto, ti dice se stai facendo le cose bene o no, se gli piacciono o no. Ho costruito una buona relazione con lui, mi piace lavorarci assieme”.

