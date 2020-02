TORINO – La Juventus Women ospiterà oggi l’Inter Femminile a Vinovo per la partita valevole per il campionato femminile. Unico precedente tra le due squadre è quello dell’andata, con la Juventus che si impose in casa nerazzurra per 3-0. Le bianconere vogliono continuare la loro corsa in testa alla classifica, dove mantengono a 3 punti Fiorentina e Milan