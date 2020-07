Juventus-Lazio, il protagonista: Cristiano Ronaldo

TORINO – Il protagonista di Juventus-Lazio non può che essere lui: Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato autore di una doppietta personale ed ha raggiunto il 30esimo gol in stagione superando Immobile nella classifica marcatori della Serie A. CR7 ha messo a segno prima un rigore su mani di Bastos e poi una rete a porta sguarnita su assist di Dybala. Il Re fa due gol e mette il sigillo sulla partita più decisiva del campionato pregustando il primo trofeo stagionale. Ma attenzione perché, dopo la decisiva vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato per i tifosi bianconeri. Finalmente ci siamo: accordo vicinissimo, siamo ai dettagli! >>>VAI ALLA NOTIZIA