Infantino: “La salute viene prima di tutto. Nessuno sa quando si potrà riprendere a giocare”

TORINO – Il presidente della FIFA Gianni Infantino, ha rilasciato delle dichiarazioni al congresso CONMEBOL, dove ha parlato dell’eventuale ripresa dei campionati.

“l calcio non è la cosa più importante, la salute viene prima di tutto e dovrebbe rimanere la nostra priorità fino a quando questo virus non sarà sconfitto. Il mondo sta affrontando nuove sfide e dobbiamo stare insieme e lavorare in gruppo. Questa è la lezione che il calcio può dare: lavorare di squadra. Domani tutti vorremmo vedere di nuovo il calcio, ma nessuno al mondo sa quando saremo in grado di giocare”.