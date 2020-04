Il Tottenham chiede 225 milioni di euro per Kane

TORINO – Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la richiesta del Tottenham per cedere Harry Kane sarebbe di circa 225 milioni di euro. Sull’attaccante inglese ci sono molti club come Juventus, Real Madrid, Manchester United e Manchester City. Molti di questi, però, non si potranno permettere di pagare questa enorme cifra a maggior ragione dopo che gli effetti del coronavirus si faranno risentire sull’economia nel calcio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<