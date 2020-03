TORINO – Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic è finito nel mirino del Paris Saint Germain.

La squadra francese, che segue il bosniaco da molto tempo, dovrebbe decidersi in estate a portare l’affondo definitivo per cercare di averlo sotto la Torre Eiffel: la Juventus potrebbe sedersi a trattare per il centrocampista ma per un cifra non inferiore agli 80 milioni di euro

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<