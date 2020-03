Il Leeds alla Premier League: “Non potete bloccare le promozioni”

TORINO – L’amministratore delegato del Leeds, Angus Kinnear, ha dichiarato al Financial Times che, nonostante l’emergenza del coronavirus in Inghilterra, non vuole rinunciare alla promozione in Premier League del suo club che attualmente si trova al primo posto in Championship: “Il concetto di Premier League che tira su il ponte levatoio dal resto delle squadre, escludendosi dalla piramide del calcio, deve ancora essere testato come un’opzione valida», ha detto. «Pensiamo che la posizione dei club della English Football League (i club professionistici delle divisioni al di sotto della Premier League) sia che promozioni e retrocessioni tra i campionati siano sacrosante e che non ci si allontanerà da questa idea”.

