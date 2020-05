TORINO – Gerard Houllier, ex allenatore del Lione, ha parlato ai microfoni di OLTV lanciando accuse pesantissime a PSG e Marsiglia: “C’è un complotto per far fuori il Lione. Credo ci sia un’asse tra il Marsiglia e il PSG molto forte. Si sono alleati e hanno scelto di prendere decisioni per far fuori l’OL”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<