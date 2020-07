Havertz, strada spianata per il Chelsea

TORINO- Il Chelsea prosegue nella sua politica di ringiovanimento della rosa e, dopo aver messo a segno il colpo Werner, è pronto a puntare su Kai Havertz, talento in forza al Bayern Monaco. Come riportato dai quotidiani spagnoli, il Real Madrid avrebbe ormai rinunciato al tedesco per via dell’alto costo del cartellino (80 milioni di euro). Stesso motivo per la Juventus che, così, lascia la strada completamente spianata per i blues.

