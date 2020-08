TORINO – L’allenatrice della Juve Women Rita Guarino, ha postato un tweet sul suo account social, dove ha commentato la gara vinta ieri contro il Verona.

“Era importante partire col piede giusto con la conquista dei tre punti in un campo non facile come quello di Verona e in un periodo in cui le temperature alte si fanno sentire……Ci teniamo stretti questi tre punti e iniziamo a pensare alla prossima”.