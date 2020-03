Gravina: “Un applauso a uomini veri come Chiellini e Bonucci”

TORINO – Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, dove ha parlato anche del taglio degli stipendi della Juve, soffermandosi in particolare modo su Chiellini e Bonucci.

“Stipendi? Bisogna trovare una linea comune, io ho rivolto un plauso alla Juventus, a uomini veri come Chiellini e Bonucci, veri trascinatori di un gruppo che ha agito in maniera intelligente, responsabile e con grande lungimiranza, perché sospendere 4 mensilità rimettendole nelle mani della propria società come atto di fiducia dimostra il vero punto di forza delle Juventus. Si sta lavorando a un documento che possa mettere insieme tutte le componenti, dalla A alla Lega Pro, mi sembra che ci siano degli spiragli”.