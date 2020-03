TORINO – L’ex giocatore della Juventus ora in forze al Chievo, Emanuele Giaccherini ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa le sorprese di questo campionato di Serie A: “Immaginavo la Juve davanti e l’Inter dietro, non credevo invece ad una Lazio così. Quella non solo dei quattro tenori, non dolo di Immobile, MIlinkovic, Luis Alberto e Correa ma anche di Acerbi e di una grande difesa”.

