Giaccherini: “Immaginavo la Juve davanti all’Inter, ma non pensavo ad una Lazio così”

TORINO – il calciatore del Chievo Verona ed ex giocatore della Juventus Emanuele Giaccherini ha palato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Immaginavo la Juve davanti e l’Inter dietro, non credevo invece ad una Lazio così. Quella non solo dei quattro tenori, non dolo di Immobile, MIlinkovic, Luis Alberto e Correa ma anche di Acerbi e di una grande difesa”.

“Peccato per lo stop proprio quando stavo iniziando a giocare con con continuità Non mi resta che prepararmi e farmi trovar pronto, mi auguro si ricominci. Anche a porte chiuse. Perché la gente avrà un’occasione di svago. E perché la vita di molti è scandita dalle partite e tutto quel che ci gira attorno. Ho amici che d’estate s’annoiano senza Mondiali o Europei. Il calcio tornerà come prima? La schiarita vera la vedo nell’estate del 2021, ci vorrà tempo per riappropriarci delle solite abitudini”

