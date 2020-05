Getafe, Bordalas: “Amo Roma. Sarebbe un sogno poter allenare i giallorossi un giorno”

TORINO – José Bordalas, tecnico del Getafe, ha parlato ai microfoni di TeleRadioStereo circa il suo sogno di allenare in Italia strizzando l’occhio al club giallorosso: “Sono molto felice nel Getafe, è la mia quarta stagione, abbiamo fatto un grande lavoro. Come professionista lavoro per essere chiamato da un club importante, è questo il mio obiettivo. La Serie A mi incanta, perché amo l’Italia, come amo la sua gente e sarebbe bello lavorare lì da voi. Il mio soprannome ‘El Romano’? Sono sempre stato affascinato la storia dell’antica Roma, della città, ho anche un tatuaggio su Roma. Ne sono innamorato e per questo i miei ex compagni mi chiamavano così, ma forse anche perché ero scarso ma lottavo tanto. Sarebbe un qualcosa di incredibile allenare la Roma, sarebbe un onore. Per me sarebbe un sogno perché amo la città e il club ha una grande storia”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<