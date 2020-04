TORINO – Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, ha pubblicato un video sul proprio profilo ufficiale Instagram mentre taglia i capelli al giocatore della Juventus. CR7, infatti, si trova in Portogallo a Madeira con la famiglia in cui sono in vigore pressoché le stesse misure che ci sono in Italia. Anche senza barbiere personale, il campione bianconero ha trovato il modo di sistemare il suo taglio.