Genoa, Perin: “La Juventus mi ha lasciato tante cose positive”

TORINO – L’ex portiere della Juventus, Mattia Perin, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa il suo passato in bianconero: “Sono cambiato io. La Juve mi ha lasciato tante cose positive. Ho capito cosa vuol dire lavorare duramente per ottenere sempre la vittoria. Quando sono andato via sapevo che sarei tornato, ci lega una storia speciale. Sono cresciuto qui, la mia prima figlia Vittoria è nata a Genova, e ora è in arrivo un secondo bambino. Nel Genoa ho esordito da professionista guadagnando la Nazionale. Ora avevamo bisogno l’uno dell’altro. Quando ho sentito il presidente non ci ho pensato due volte nono- stante la situazione di classifica e le molte richieste. Ho sempre fatto scelte coraggiose”.

