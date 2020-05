Gastaldello: “Questo qui non è calcio”

TORINO – Il difensore del Brescia Gastaldello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’Io Lo Sport, dove ha parlato anche della ripresa del campionato.

“Io resto sempre dell’idea che non si debba giocare, finire questo campionato sarebbe una forzatura perché vai incontro a dei rischi di contagio del virus e di incolumità per i giocatori che dovrebbero giocare tante partite in uno spazio molto stretto. Incontro molta gente che mi chiede perché giochiamo. Capisco che tutto debba ripartire, ma questo campionato secondo me parte in maniera forzata, sarà un altro campionato, non sarà mai lo stesso che è finito il 3 marzo, la forma fisica sarà diversa, secondo me non è calcio, stiamo finendo il campionato in una maniera che non è calcio”.