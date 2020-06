Galliani: “Porto la mascherina che mi ha regalato Sheva. Sopra c’è disegnato il suo gol nella finale del 2003”

TORINO – L’ex ad del Milan Adriano Galliani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Week, dove ha lanciato una frecciata ai bianconeri.

“Quei sei giorni dal 7 al 13 maggio 2003 sono stati i più intensi che abbia mai vissuto da dirigente. La prima volta nella storia che due squadre italiane si affrontano in una semifinale di Champions. Milano era in apnea. Poi, che finale, con il rigore decisivo di Sheva! In questi giorni vado in giro con una mascherina che mi ha regalato lui stesso nei giorni della pandemia, sopra ha stampata la foto di quel rigore con cui batte Buffon e ci fa vincere la Coppa”.