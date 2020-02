Gaffe della radio francese: “Arrivano i tifosi della Juvirus”

TORINO – In questi istanti la Juventus è impegnata in quel di Lione, dove sta affrontando il primo turno degli ottavi di Champions, valida per l’accesso ai quarti. Le maggiori attenzioni però, sono state rivolte anche a ciò che accade fuori dal campo, con la minaccia Coronavirus che incombe ma che fino a questo momento, sembrerebbe non aver coinvolto la città francese. Eccezion fatta per l’emittente radio francese di RTL che, al momento dell’ingresso dei tifosi juventini all’interno dello stadio, si è lasciata andare ad una battuta poco felice: “Stanno arrivando i tifosi della Juvirus”, scherzando appunto sul virus che si sta divulgando in Italia.