Calciomercato Juventus, stangata Sarri: arriva un annuncio pesantissimo!

Calciomercato Juventus, caos Sarri: ora che succede?

NEWS MERCATO JUVE – Una bruttissima Juventus quella vista contro il Lione. Poche scuse, perché una squadra come quella bianconera non può permettersi di averne: sconfitta più che meritata nell’andata dagli ottavi di finale di Champions League. Sì, c’è ancora il ritorno a Torino che può ribaltare il risultato, ma la cosa che mette più paura è aver visto, ancora una volta, una Juve spenta, senza idee, incapace di creare azioni da gol e di tirare in porta, senza grinta e cattiveria. Senza parlare poi della qualità del gioco espresso: ormai su quello ci siamo messi l’anima in pace. Niente Sarrismo, ok, ma almeno che si vinca. Anche perché uscire a questo punto della competizione (che dovrebbe essere l’obiettivo principale della Juventus) e soprattutto contro un avversario – con tutto il rispetto – molto abbordabile come il Lione (addirittura settimo in Ligue 1), vorrebbe dire fallimento totale. Un fallimento che, ovviamente, avrebbe delle gravissime e pesantissime ripercussioni anche per quanto riguarda il calciomercato della Juventus e più in generale dei progetti del club bianconero. Tanto che, in queste ultime ore, sono arrivate nuove voci anche e soprattutto su Maurizio Sarri, indicato da tifosi ed addetti ai lavori come il principale colpevole di una situazione che stenta clamorosamente a sbloccarsi. E siamo quasi a Marzo, non ad inizio anno: siamo nella fase più calda e decisiva della stagione. In particolare, occhio ad alcune notizie e anche ad un annuncio pesantissimo di poche ore fa su Sarri: ecco quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro >>>CONTINUA A LEGGERE