Francia: Villas-Boas rimarrà al Marsiglia

TORINO – (ANSA-AFP) – L’allenatore portoghese André Villas-Boas rimarrà la prossima stagione sulla panchina dell’Olympique Marsiglia, per il ritorno della squadra in Champions League. “Dopo diversi incontri nei giorni scorsi con il proprietario del club, Frank McCourt, e con il presidente, Jacques-Henri Eyraud,, André Villas-Boas ha confermato che vuole continuare la sua collaborazione con l’OM per la prossima stagione”, ha detto il club all’agenzia Afp. (ANSA-AFP).

