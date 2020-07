Focus | La stagione della Lazio

TORINO – L’Allianz Stadium è pronto a ospitare un altro big match. Lunedì 20 luglio, alle 21:45, la Juventus dovrà vedersela con la Lazio, che si presenta da quarta in classifica, dopo aver assistito al sorpasso di Inter e Atalanta nell’ultimo turno di Serie A. I biancocelesti, che sono stati protagonisti di una grandissima stagione fino al lockdown, hanno, invece, faticato nell’ultimo mese.

LA STAGIONE DELLA LAZIO

Juve, Lazio e Inter si sono date battaglia fin dalla prima giornata. La squadra di Simone Inzaghi, proseguendo sulla strada tracciata già nelle precedenti stagioni, ha saputo valorizzare al meglio i suoi punti di forza, restando in scia fino alla pausa. Dal 29 settembre al 29 febbraio, per i biancocelesti, 17 vittorie e 4 pareggi, con un ruolino di marcia importantissimo. In mezzo, poi, anche la vittoria in Supercoppa, contro la Juve.

LA RIPRESA

Dopo il lockdown, come detto, la Lazio ha faticato. Sconfitta contro l’Atalanta alla ripresa, con la rimonta bergamasca per il 3-2 finale, poi le due vittorie contro Fiorentina e Torino e infine le tre sconfitte consecutive con Milan, Lecce e Sassuolo. Striscia negativa interrotta contro l’Udinese mercoledì 15 luglio con il pareggio per 0-0. Il bilancio parla di due vittorie, un pari e quattro sconfitte dalla ripresa: fino allo stop la Lazio aveva perso solamente due gare.

I NUMERI

Quarto posto in classifica con 69 punti conquistati in 33 gare. 68 i gol messi a segno, 35 quelli subiti. La Lazio può contare sul capocannoniere del torneo, Ciro Immobile, a quota 29 reti (una in più di CR7) e il secondo miglior assist men, Luis Alberto, con 14 suggerimenti vincenti, secondo solo al Papu Gomez. Lo spagnolo è anche il giocatore ad aver effettuato più passaggi chiave, 37, 9 in più del secondo in questa classifica, Dejan Kulusevski. L’irrinunciabile in campionato, per Inzaghi, escluso il portiere Strakosha, è stato proprio Luis Alberto: 2762 minuti, più di qualsiasi altro compagno di squadra. Superano i 2700 minuti anche Acerbi e Immobile. In una panoramica dei numeri, impossibile non citare i 9 gol messi a segno da Felipe Caicedo, spesso prezioso nei momenti più complicati.

I PRECEDENTI

Lo scorso anno, all’Allianz Stadium si è imposta la Juve con il risultato di 2-0 firmato Miralem Pjanic e Mario Mandzukic, mentre nei precedenti di questa stagione sono stati i biancocelesti ad avere la meglio. Successi 3-1 all’Olimpico, con i gol di Luiz Feliipe, Milinkovic-Savic e Immobile per rimontare il gol di Cristiano Ronaldo, e a Riyadh, in Supercoppa: gol bianconero di Dybala, per la Lazio Luis Alberto, Lulic e Cataldi.

