TORINO – Il matrimonio tra l’attaccante argentino Paulo Dybala e la Juventus sembra destinato a continuare.

Il numero 10 bianconero si rivede in tutto e per tutto nella Vecchia Signora, che ha intenzione di blindarlo e renderlo una bandiera: è pronto infatti per l’argentino il rinnovo del contratto, che lo porterà a guadagnare quasi 10 milioni di euro fino al 2024.

