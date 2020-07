TORINO- Infortunato e indisponibile per gli ultimi impegni di campionato, Douglas Costa potrebbe essere ceduto. Secono la società sono troppe le gare saltate dal giocatore per problemi fisici, che ora potrebbe essere messo sul mercato, in attesa di ricevere offerte per l’esterno brasiliano. Il ragazzo piace a PSG e Manchester City.

