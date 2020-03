TORINO – La mamma del fuoriclasse portoghese Ronaldo, Dolores Aveiro, ha postato una foto sul suo account Instagram, insieme ai suoi figli, dove ha lasciato anche il seguente messaggio sul suo stato di salute dopo l’ictus che l’ha colpita qualche settimana fa.

“Sono qui per augurarvi un buon fine settimana, e anche per dire che sono qui a casa, non ho scuse per non recuperare, motivazione, ispirazione e tanto desiderio non mi mancano!!!