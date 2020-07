Dirigenza Milan: “Pioli resta per meriti e gioco”

TORINO – (ANSA) – Pioli è stato confermato per meriti, per i risultati che sta ottenendo e per lo stile di gioco dinamico e moderno che la squadra sta mostrando. E’ la sintesi del discorso fatto questa mattina al gruppo dall’ad del Milan Ivan Gazidis, accompagnato dal presidente Paolo Scaroni, dal dt Paolo Maldini e al ds Ricky Massara, per spiegare i motivi del rinnovo di Stefano Pioli. La dirigenza al gran completo ha anche premiato Gianluigi Donnarumma per le 200 presenze in rossonero. (ANSA).

