Di Canio: “La Juve è un azienda, mi preoccpuano le altre società”

TORINO – L’ex calciatore della nostra Serie A Paolo Di Canio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato del taglio degli stipendi della Juve e di tutte le altre società.

“La Juve può fare scuola, arriva prima parlando di economia e facendo leva sulla coscienza. Ha la fortuna di avere giocatori intelligenti, devoti alla Juve che hanno senso di responsabilità per la maglia e per l’azienda. Questo aiuterà la Juve a non andare sotto di brutto. Non ci introiti, non ci sono partite che vanno in onda. Sappiamo, come è stato detto, che se tutto dovesse ripartire tra uno-due mesi si vedrà quello che si può recuperare. E’ una presa di coscienza aziendale. Sono preoccupato per le altre società, se non si trova un accordo collettivo. Altri giocatori potrebbero non avere il senso della misura e di responsabilità verso la società ma anche verso ciò che sta accadendo nel mondo. Spero che tutti prendano esempio e si mettano una mano sulla coscienza”.