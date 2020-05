Di Canio: “Alla Juve vedrei bene Davies”

TORINO – L’ex giocatore della nostra Serie A Paolo Di Canio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche di mercato.

"n questo momento, Douglas Costa è quello che dovrebbe dare strappi importanti. La condizione fisica non può essere ottimale. La Juve ha tante opzioni che inizialmente potremmo vedere in campo. In questa squadra vedrei bene Davies. Ti copre tutta la fascia con qualità, nei recuperi in fase difensiva è devastante".