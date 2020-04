Del Piero: “Sogno che la Serie A e le competizioni europee riprendano anche d’estate”

TORINO – L’ex attaccante della Juventus, Alex Del Piero, ha parlato ai microfoni di EPCC circa la situazione di emergenza sanitaria in Italia ed i suoi effetti sul calcio: “Sogno che questa situazione finisca nel giro di poche settimane, così che si prolunghi un po’ la stagione e tutto torni alla normalità. Non fa niente che faccia molto caldo in quel periodo, tanto le amichevoli estive si sono sempre giocate. Quindi si posticipa un po’ l’inizio della stagione successiva, anche perché le grandi competizioni sono state già rinviate come Olimpiadi ed Europei. Per campionato e Champions sono decisioni difficili da prendere”.

