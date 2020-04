Dall’Inghilterra: Wolverhampton su Khedira

TORINO – Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, Birmingham Mail, il Wolverhampton vorrebbe Sami Khedira nella prossima stagione. Il giocatore bianconero, quest’anno, ha trovato pochissimo spazio soprattutto per i suoi ricorrenti infortuni che non hanno consentito alla Juventus di considerarlo una valida alternativa da considerare per il centrocampo. Ricordiamo che il giocatore tedesco ha il contratto in scadenza nel 2021.

