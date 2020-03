TORINO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Daily Mirror, non ci sarebbe solo la Juventus su Chris Smalling ma, in caso di mancato riscatto da parte della Roma, ci sarebbero anche Inter e Arsenal. Il difensore inglese sta facendo una grande stagione con i giallorossi e il mister Fonseca lo vorrebbe tenere in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Staremo a vedere.

