Dalla Spagna: “Higuain nel mirino dell’Athletic Bilbao”

TORINO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Marca, noto quotidiano sportivo spagnolo, Gonzalo Higuain sarebbe nel mirino dell’Athletic Club Bilbao. Il contratto dell’attaccante argentino scadrebbe a giugno del 2021 ma la Juventus vorrebbe prolungarlo di un altro anno per non farlo svalutare troppo di prezzo. Il club spagnolo, quindi, punterebbe fortemente sul numero 21 bianconero a cui non dispiacerebbe un ritorno il Liga. Un altro ingrediente che “farebbe gola” ai biancorossi sarebbe anche che il Pipita avrebbe origini basche e quindi manterrebbe la tradizione del club di acquistare e far crescere nel vivaio giocatori di questa regione della Spagna.

